Папа Римський Франциск. Фото: EPA\Vostock-photo

https://racurs.ua/ua/n159163-papa-rymskyy-moje-zrektysya-svyatogo-prestolu-nazvano-prychynu.html

Ракурс

Папа Римський Франциск може зректися Святого Престолу.

Понтифік вже заявив, що хоче це зробити. Причиною потенційного зречення вважають незадовільний стан здоров’я Папи Франциска, який нещодавно переніс операцію на кишечнику. Про це повідомляє видання Libero.

За інформацією видання Il Sismografo, яке вважається близьким до Офісу державного секретаріату, зараз стан понтифіка оцінюється як «важкий і дегенеративний, і хвороба також могла бути хронічною».

У 2021 році Папі Франциску виповниться 85 років. Саме в цьому віці зрікся престолу і його попередник — Бенедикт XVI.

Нагадаємо, раніше лікарі рекомендували Папі Римському перебувати на дієті. Вони вважають, що позбавлення від зайвої ваги допоможе 84-річному понтифіку у боротьбі з болями в спині. Йому порадили їсти маленькими порціями рис, рибу, фрукти і овочі. З раціону слід виключити макарони й усе борошняне.

Джерело: Libero, Il Sismografo