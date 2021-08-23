День Незалежності України відзначають 24 серпня. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n159164-24-serpnya-ukrayina-vidznachaie-den-nezalejnosti-istoriya-svyata.html

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24 серпня Україна святкує День Незалежності — державне свято, яке відзначається щороку на честь ухвалення Верховною Радою УРСР Акта проголошення незалежності України, що прийнято вважати датою створення держави Україна.

Однак вперше День Незалежності України святкували не 24 серпня, а 16 липня — у день, коли Верховна Рада ухвалила Декларацію про державний суверенітет України. Саме цей документ, ухвалений у 1990 році, дав змогу через рік проголосити незалежність. І вже після цього свято вирішили відзначати 24 серпня.

24 серпня 1991 року відбулося позачергове засідання Верховної Ради УРСР. Це сталося через три дні після подавлення путчу консервативних сил Радянського Союзу. За незалежність України проголосували 346 депутатів. Першою українську незалежність визнала Польща.

А 24 серпня 1994 року в Києві на Хрещатику відбувся перший військовий парад, присвячений дню проголошення Незалежності України.

У світі 24 серпня відзначають День народження картопляних чіпсів, Міжнародний день дивною музики, Національний день вафлі і День пирога з персиками в США.

24 серпня в історії:

79 рік — через виверження Везувію знищено міста Помпеї, Геркуланум та Стабії.

1572 рік — Варфоломіївська ніч, бійня гугенотів у Королівстві Франція.

1853 рік — випущено перші картопляні чіпси.

1941 рік — створено головний підрозділ Сил спеціальних операцій Британської армії SAS (Спеціальна повітряна служба).

1942 рік — відбулася битва біля східних Соломонових островів між авіаносцями США та Японської імперії під час Другої світової війни.

1949 рік — набрав чинності договір про створення НАТО.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначали День прапора, а віряни вшановували пам’ять святого Лаврентія. А в країнах Балтії відзначали День пам’яті жертв сталінізму та нацизму.