Второй украинский самолет вывез из Кабула свыше 100 человек

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Ракурс

Еще один украинский самолет вылетел из Афганистана 23 августа. На его борту находятся 100 человек, которых удалось эвакуировать из аэропорта Кабула.

Эту информацию официально подтвердил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время саммита «Крымской платформы», который начался в понедельник в Киеве.

Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту свыше 100 граждан, — отметил Кулеба.

Таким образом министр откликнулся на тему об эвакуации беженцев из Афганистана, которую в своей речи упомянул представитель одной из делегаций.

Ранее «Ракурс» сообщал, что внешнеполитическое ведомство Украины планирует вывезти украинцев, которые все еще находятся ближе к входу в аэропорт Кабула и обеспечить их трансфер на территорию военного сектора воздушных ворот, подконтрольного американской армии.

Напомним, 21 августа из Кабула домой вернулся первый украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД, который входит в состав 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ранее Киев предложил Вашингтону свою помощь в транспортировке афганцев из группы риска. Украина сделала такое предложение совместно с группой других стран.