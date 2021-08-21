Разведка раскрыла новые детали эвакуации украинцев из Кабула

https://racurs.ua/n159104-razvedka-raskryla-novye-detali-evakuacii-ukraincev-iz-kabula-foto.html

Ракурс

Новые детали эвакуации граждан Украины из Афганистана раскрыло 21 августа Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны. Разведчики отметили, что Украина не оставляет своих граждан наедине с бедой.

В результате проведения специальной операции Минобороны из Афганистана была эвакуирована группа наших соотечественников и граждан других государств. По результатам переговоров с экипажем самолета известно, что воздушное судно находится в безопасном воздушном пространстве и направляется в Украину, — говорится в Фейсбук-сообщении на странице ГУР.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины планирует вывезти украинцев, которые сейчас все еще находятся ближе к входу в аэропорт Кабул и обеспечить трансфер на территорию военного сектора воздушных ворот, подконтрольного американской армии.

Напомним, ранее стало известно, что 21 августа из аэропорта Кабула в Афганистане вылетел военно-транспортный самолет Ил-76МД, который входит в состав 25-й бригады транспортной авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

20 августа спикер Госдепартамента США Тэд Прайс подтвердил, что Украина и ряд других государств предложили Вашингтону свою помощь в эвакуации афганцев из Кабула.