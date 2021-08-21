Самолет с украинцами вылетел из Кабула

Фото с аэродрома Исламабад, перед вылетом в Кабул. Фото: AEROSINT Division PSF

https://racurs.ua/n159088-samolet-s-ukraincami-vyletel-iz-kabula.html

Ракурс

Эвакуация украинцев из Афганистана близится к завершению.

В субботу, 21 августа, из аэропорта столицы Афганистана Кабула вылетел украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД. Он эвакуировал людей. По состоянию на 10.00 Ил-76МД Воздушных сил находился на аэродроме Исламабад в Пакистане. Об этом 21 августа сообщил пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В Генштабе отметили, что количество эвакуированных и время возвращения в Украину уточняется. Напомнили, что самолет Воздушных сил ВСУ находится на Ближнем и Среднем Востоке с миссией эвакуации граждан Украины и иностранцев из Афганистана, где ситуация обострилась из-за прихода к власти Талибана.

Напомним, в Минобороны утверждали, что на территории Афганистана военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. В МИД заявляли, что 12 украинских военных ждут эвакуации на военной базе возле Кабула.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины планирует вывезти украинцев, которые сейчас все еще находятся ближе к входу в аэропорт Кабул и обеспечить трансфер на территорию военного сектора воздушных ворот, подконтрольного американской армии.