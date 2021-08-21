Резкий скачок коронавируса зафиксировали в Украине. Фото: РБК

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Распространение коронавируса в Украине набирает обороты — впервые с июня обнаружили более 1,7 тыс. случаев за сутки.

За 20 августа в Украине зафиксировали 1 тыс. 732 новых больных. Среди инфицированных — 104 ребенка и 32 медицинских работника. Госпитализировать пришлось 616 больных, выздоровели 763 человека. Умерли от «ковида» 38 украинцев. За сутки медики сделали около 55 тыс. тестов различными методами. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Наибольшее количество больных зарегистрировали в Киеве — 232 человека. Еще 156 инфицированных обнаружили в Харьковской области, 148 в Днепропетровской, 127 в Одесской и 119 в Запорожской областях.

Последний раз, более 1,7 тыс. новых случаев за сутки фиксировали в Украине 9 июня. А 20 августа прирост новых заражений составляет 1 тыс. 600 случаев.

Напомним, заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета Богомольца Сергей Дубров уверен, что уже этой осенью в Украине ожидается пик заболеваемости COVID-19 из-за индийского штамма «Дельта». Ученый отметил, что этот штамм тяжело поражает даже молодых людей, течение болезни более тяжелое, а потребность в госпитализации почти в два раза выше.