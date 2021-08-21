Алексей Данилов с иронией отреагировал на российские санкции. Фото: liga.net

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности Украины, прокомментировал введенные против него российские санкции.

На введенные Кремлем ограничения чиновник отреагировал с иронией. Заявил, что это — лучший подарок к 30-летию Независимости Украины. Российские санкции он считает высшим знаком отличия и лучшей оценкой работы власти в отстаивании национальных интересов нашего государства. Об этом говорится в заметке Данилова в Facebook.

Секретарь СНБО пообещал и в дальнейшем работать в том направлении, чтобы остановить всех российских агентов, которые работают в Украине.

Обещаю оправдать «высокое доверие» и сделать еще больше на посту секретаря Совбеза, чтобы раз и навсегда снять вопрос о любом присутствии" русского мира «и его агентов влияния в украинской жизни — как говорят в народе, «чтобы и духу не было»! Дальше будет! Боремся, побеждаем! — говорится в сообщении.



Напомним, Российская Федерация расширила санкционный список против Украины. В частности, под санкции РФ попали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь СНБО Алексей Данилов, председатель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко и заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.