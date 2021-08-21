Олексій Данілов з іронією відреагував на російські санкції. Фото: liga.net

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Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки України, прокоментував запроваджені проти нього російські санкції.

На запроваджені Кремлем обмеження чиновник відреагував з іронією. Заявив, що це — найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Російські санкції він вважає найвищою відзнакою і найкращою оцінкою роботи влади у відстоюванні національних інтересів нашої держави. Про це йдеться в дописі Данілова у Facebook.

Секретар РНБО пообіцяв і надалі працювати в тому напрямку, щоб зупинити всіх російських агентів, які працюють в Україні.

Обіцяю виправдати «високу довіру» і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання щодо будь-якої присутності «русского мира» і його агентів впливу в українському житті — як кажуть в народі, «щоб і духу не було»! Далі буде! Боремося, перемагаємо! — йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, Російська Федерація розширила список санкцій проти України. Зокрема, під санкції РФ потрапили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, секретар РНБО Олексій Данилов, голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко та заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.