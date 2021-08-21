Варфоломій в Україні зустрівся із Зеленським. Фото: Офіс президента

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Вселенський патріарх Варфоломій ввечері 20 серпня прибув до України.

Делегація Вселенського патріархату візьме участь в урочистостях до 30-ї річниці Незалежності України. В аеропорту «Бориспіль» делегацію зустрічав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Згодом Варфоломій провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Подробиці зустрічі повідомив Офіс президента.

Для нас велика честь відсвяткувати разом з вами цю важливу для України дату, — зазначив Варфоломій, подякувавши за запрошення.

Зеленський подякував патріарху за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її незалежності й відзначив, що Україна є прикладом мирного співіснування багатьох конфесій.

Варфоломій та український лідер обговорили питання мирного завершення війни на Донбасі, свободи віросповідання в ОРДЛО та Криму. Зеленський наголосив, що Росія застосовує проти України релігійний чинник як гібридну зброю.

Вселенський патріарх зазначив, що молиться за мир в Україні, і благословив український народ від імені Матері-Церкви.

Нагадаємо, 22 серпня вселенський патріарх Варфоломій разом із митрополитом Православної церкви України Епіфанієм очолять літургію у Святій Софії в Києві.