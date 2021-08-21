Варфоломей в Украине встретился с Зеленским. Фото: Офис президента

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Вселенский патриарх Варфоломей вечером 20 августа прибыл в Украину.

Делегация Вселенского патриархата примет участие в торжествах к 30-й годовщине Независимости Украины. В аэропорту «Борисполь» делегацию встречал премьер-министр Денис Шмыгаль. Впоследствии Варфоломей провел встречу с президентом Владимиром Зеленским. Подробности встречи сообщил Офис президента.

Для нас большая честь отпраздновать вместе с вами эту важную для Украины дату, — отметил Варфоломей, поблагодарив за приглашение.

Зеленский поблагодарил патриарха за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее независимости и отметил, что Украина является примером мирного сосуществования многих конфессий.

Варфоломей и украинский лидер обсудили вопросы мирного завершения войны на Донбассе, свободы вероисповедания в ОРДЛО и Крыму. Зеленский подчеркнул, что Россия применяет против Украины религиозный фактор как гибридное оружие.

Вселенский патриарх отметил, что молится за мир в Украине, и благословил украинский народ от имени Матери-Церкви.

Напомним, 22 августа вселенский патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Православной церкви Украины Епифанием возглавят литургию в Святой Софии в Киеве.