Евакуація з аеропорту Кабула. Скріншот з відео

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Евакуйовувати людей з Афганістану, який контролюється талібами, Сполученим Штатам будуть допомагати 12 країн.

Пропозиції про допомогу в транзиті людей надали Бахрейн, Велика Британія, Данія, Німеччина, Італія, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Туреччина, ОАЕ та Узбекистан. Також деякі країни зробили «щедрі пропозиції» з приводу розміщення афганців. Про це повідомив представник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Reuters.

За словами прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі, для евакуації 169 американців із готелю, який розташований в 200 м від аеропорту, задіяли три вертольоти.

Вашингтон евакуює з Афганістану своїх громадян, а також афганців, які не хочуть залишатися в країні після захоплення Талібаном. Вже зсередини серпня евакуйовано 13 тис. осіб, в липні американці вивезли понад 18 тис. осіб.

Зараз в аеропорту Кабула залишаються близько 6 тис. військових США. Американський президент Джо Байден очікує, що евакуація завершиться до кінця серпня.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України планує вивезти українців, які нині все ще перебувають ближче до входу в аеропорт Кабула і забезпечити їхній трансфер на територію військового сектора повітряних воріт, підконтрольного американській армії.

Джерело: Reuters