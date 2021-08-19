Українців перемістять в “американський” сектор аеропорту Кабула – МЗС

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Евакуацією українців з Афганістану займається Міністерство закордонних справ України. Зовнішньополітичне відомство планує вивезти громадян, які нині все ще перебувають ближче до входу в аеропорт Кабула і забезпечити їхній трансфер на територію військового сектора повітряних воріт, підконтрольного американській армії.

Ми на прямому зв’язку з усіма нашими ключовими партнерами. Це і США, які контролюють військову частину Кабульського аеропорту, і з багатьма нашими іншими партнерами щодо погодження зупинок нашого евакуаційного літака, які планується зробити найближчим часом, — розповів заступник глави МЗС Євген Єнін в ефірі «Україна 24».

За його словами, всім українцям намагаються надати доступ в аеропорт. Раніше стало відомо, що Міноборони відправило літак до Афганістану для евакуації українців.

Весь аеропорт оточено 200-метровим людським кордоном, через який протиснутися фактично неможливо. Про жодне відкриття воріт не йдеться. Час від часу представники військової влади намагаються відштовхнути натовп від огорожі. І в цей час відбувається фізичне переправлення людей на територію аеропорту. Таким чином ми концентруємо наших громадян, яких ми плануємо евакуювати, у військовому секторі аеропорту, щоб як тільки ми отримаємо всі дозволи, здійснити евакуаційний рейс, — заявив Енін.



Ситуація поблизу аеропорту у Кабулі залишається складною та хаотичною, попри те, що Талібан пообіцяв не перешкоджати евакуації людей. Така заява прозвучала на тлі повідомлень про блокування талібами доступу на територію аеропорту — бойовики контролюють дороги і блокпости на шляху до повітряних воріт країни. Окрім цього, за даними New York Times, таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з силами США і НАТО. Зараз безпеку й порядок в аеропорту забезпечують 5,2 тис. американських військових. Загалом йдеться про евакуацію 60−80 тис. осіб.

Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламістського угруповання Талібан взяли під контроль столицю Афганістану Кабул. Сьогодні таліби заявили про створення «Ісламського емірату Афганістан». У відповідь в низці міст країни Центральної Азії відбулися акції протесту.