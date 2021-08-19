Талібан оголосив «Ісламський емірат Афганістан» - в Кабулі протести

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Талібан, радикальне ісламістське угруповання, оголосило в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії про створення «Ісламського емірату Афганістан».

Про це заявив речник талібів Забіхулла Муджахід.

За його словами, «Ісламський емірат» прагне мати дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами. Муджахід заперечив, що Талібан нібито не хоче співпрацювати з жодною державою.

Натомість афганці у різних містах, зокрема й у столиці Кабулі сьогодні вийшли на акції протесту. На честь дня незалежності Афганістану мешканці низки населених пунктів виходили на вулиці з чорно-червоно-зеленими прапорами, подекуди афганці зривали прапори Талібану й вішали на їхнє місце свої стяги. Наприклад на протесті у Кабулі натовп чоловіків і жінок розмахував національним прапором й вигукував: «Наш прапор, наша ідентичність». Окрім цього, в урядовому кварталі Кабула, за повідомленнями ЗМІ, афганці розгорнули 200-метровий національний прапор.

Разом з тим, протест в місті Асадабад обстріляли таліби. За словами свідків, внаслідок обстрілу загинуло декілька осіб.

Зауважимо, що ситуація поблизу аеропорту у Кабулі залишається складною та хаотичною, попри те, що Талібан обіцяє не перешкоджати евакуації людей.

The resilience of Afghan Women as they chant Long Live Afghanistan on the streets of Kabul in defiance against forced Taliban takeover! �� pic.twitter.com/aDzXk0SZul — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 19, 2021

Ми забезпечимо безпечний виїзд не лише для іноземців, але й для афганців… Ми попереджаємо будь-які форми насильницьких зіткнень в аеропорту між афганцями, іноземцями та членами Талібану, — заявив агентству Reuters представник угруповання.



За його словами, Талібан «тримає слово» і не «перешкоджатиме евакуації» з Афганістану. Така заява прозвучала на тлі повідомлень про блокування талібами доступу на територію аеропорту — бойовики контролюють дороги і блокпости на шляху до повітряних воріт країни. Окрім цього, за даними New York Times, таліби почали полювання на афганців, які співпрацювали з силами США і НАТО.

Нагадаємо, США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7 тис. осіб. Зараз безпеку й порядок в аеропорту забезпечують 5,2 тис. американських військових. Загалом йдеться про евакуацію 60−80 тис. осіб, зокрема й понад 10 тис. громадян США. За інформацією видання CBS News, Державний департамент екстрено видає «візи» громадянам Афганістану, щоб збільшити їхні шанси пробратися через блокпости Талібану на в’їзді до аеропорту Кабула.