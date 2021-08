Талібан оголосив «Ісламський емірат Афганістан» - в Кабулі протести

Талібан, радикальне ісламістське угруповання, оголосило в день 102-ї річниці незалежності Афганістану від Британської імперії про створення «Ісламського емірату Афганістан».

Про це заявив речник талібів Забіхулла Муджахід.

За його словами, «Ісламський емірат» прагне мати дипломатичні та торгові відносини з усіма країнами. Муджахід заперечив, що Талібан нібито не хоче співпрацювати з жодною державою.

Натомість афганці у різних містах, зокрема й у столиці Кабулі сьогодні вийшли на акції протесту. На честь дня незалежності Афганістану мешканці низки населених пунктів виходили на вулиці з чорно-червоно-зеленими прапорами, подекуди афганці зривали прапори Талібану й вішали на їхнє місце свої стяги. Наприклад на протесті у Кабулі натовп чоловіків і жінок розмахував національним прапором й вигукував: «Наш прапор, наша ідентичність». Окрім цього, в урядовому кварталі Кабула, за повідомленнями ЗМІ, афганці розгорнули 200-метровий національний прапор.

Разом з тим, протест в місті Асадабад обстріляли таліби. За словами свідків, внаслідок обстрілу загинуло декілька осіб.

Зауважимо, що ситуація поблизу аеропорту у Кабулі залишається складною та хаотичною, попри те, що Талібан обіцяє не перешкоджати евакуації людей.

The resilience of Afghan Women as they chant Long Live Afghanistan on the streets of Kabul in defiance against forced Taliban takeover! �� pic.twitter.com/aDzXk0SZul