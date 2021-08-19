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Талибан объявил «Исламский эмират Афганистан» - в Кабуле протесты

Талибан объявил «Исламский эмират Афганистан» — в Кабуле протесты (ВИДЕО)

19 авг 2021, 20:07
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Талибан, радикальная исламистская группировка, объявила в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи о создании «Исламского эмирата Афганистан».

Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, «Исламский эмират» стремится иметь дипломатические и торговые отношения со всеми странами. Муджахид отрицает, что Талибан якобы не хочет сотрудничать с внешним миром.

В свою очередь афганцы в разных городах, в том числе и в столице Кабуле, сегодня вышли на акции протеста. В честь дня независимости Афганистана жители ряда населенных пунктов выходили на улицы с черно-красно-зелеными флагами, также они срывали флаги Талибана и вешали на их место свои знамена. Например, на протесте в Кабуле толпа мужчин и женщин размахивала национальным флагом и кричала: «Наш флаг, наша идентичность». Кроме этого, в правительственном квартале Кабула, по сообщениям СМИ, афганцы развернули 200-метровый национальный флаг.

Вместе с тем, протест в городе Асадабад обстреляли талибы. По словам свидетелей, в результате обстрела погибли несколько человек.

Отметим, что ситуация близ аэропорта в Кабуле остается сложной и хаотичной, несмотря на то, что Талибан обещает не препятствовать эвакуации людей.

Мы обеспечим безопасный выезд не только для иностранцев, но и для афганцев… Мы предупреждаем любые формы насильственных столкновений в аэропорту между афганцами, иностранцами и членами Талибана, — заявил агентству Reuters представитель группировки.


По его словам, Талибан «держит слово» и не будет препятствовать эвакуации из Афганистана. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о блокировании талибами доступа на территорию аэропорта — боевики контролируют дороги и блокпосты на пути к воздушным воротам страны. Кроме этого, по данным New York Times, талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО.

Напомним, США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7 тыс. человек. Сейчас безопасность и порядок в аэропорту обеспечивают 5,2 тыс. американских военных. В целом речь идет об эвакуации 60−80 тыс. человек, в том числе свыше 10 тыс. граждан США. По информации издания CBS News, Государственный департамент экстренно выдает «визы» гражданам Афганистана, чтобы увеличить их шансы пробраться через блокпосты Талибана на въезде в аэропорт Кабула.

Источник: Ракурс


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