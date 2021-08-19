Талибан объявил «Исламский эмират Афганистан» - в Кабуле протесты

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Ракурс

Талибан, радикальная исламистская группировка, объявила в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи о создании «Исламского эмирата Афганистан».

Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, «Исламский эмират» стремится иметь дипломатические и торговые отношения со всеми странами. Муджахид отрицает, что Талибан якобы не хочет сотрудничать с внешним миром.

В свою очередь афганцы в разных городах, в том числе и в столице Кабуле, сегодня вышли на акции протеста. В честь дня независимости Афганистана жители ряда населенных пунктов выходили на улицы с черно-красно-зелеными флагами, также они срывали флаги Талибана и вешали на их место свои знамена. Например, на протесте в Кабуле толпа мужчин и женщин размахивала национальным флагом и кричала: «Наш флаг, наша идентичность». Кроме этого, в правительственном квартале Кабула, по сообщениям СМИ, афганцы развернули 200-метровый национальный флаг.

Вместе с тем, протест в городе Асадабад обстреляли талибы. По словам свидетелей, в результате обстрела погибли несколько человек.

Отметим, что ситуация близ аэропорта в Кабуле остается сложной и хаотичной, несмотря на то, что Талибан обещает не препятствовать эвакуации людей.

The resilience of Afghan Women as they chant Long Live Afghanistan on the streets of Kabul in defiance against forced Taliban takeover! �� pic.twitter.com/aDzXk0SZul — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) August 19, 2021

Мы обеспечим безопасный выезд не только для иностранцев, но и для афганцев… Мы предупреждаем любые формы насильственных столкновений в аэропорту между афганцами, иностранцами и членами Талибана, — заявил агентству Reuters представитель группировки.



По его словам, Талибан «держит слово» и не будет препятствовать эвакуации из Афганистана. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о блокировании талибами доступа на территорию аэропорта — боевики контролируют дороги и блокпосты на пути к воздушным воротам страны. Кроме этого, по данным New York Times, талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО.

Напомним, США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7 тыс. человек. Сейчас безопасность и порядок в аэропорту обеспечивают 5,2 тыс. американских военных. В целом речь идет об эвакуации 60−80 тыс. человек, в том числе свыше 10 тыс. граждан США. По информации издания CBS News, Государственный департамент экстренно выдает «визы» гражданам Афганистана, чтобы увеличить их шансы пробраться через блокпосты Талибана на въезде в аэропорт Кабула.