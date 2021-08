Талибан объявил «Исламский эмират Афганистан» - в Кабуле протесты

Талибан, радикальная исламистская группировка, объявила в день 102-й годовщины независимости Афганистана от Британской империи о создании «Исламского эмирата Афганистан».

Об этом заявил представитель талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, «Исламский эмират» стремится иметь дипломатические и торговые отношения со всеми странами. Муджахид отрицает, что Талибан якобы не хочет сотрудничать с внешним миром.

В свою очередь афганцы в разных городах, в том числе и в столице Кабуле, сегодня вышли на акции протеста. В честь дня независимости Афганистана жители ряда населенных пунктов выходили на улицы с черно-красно-зелеными флагами, также они срывали флаги Талибана и вешали на их место свои знамена. Например, на протесте в Кабуле толпа мужчин и женщин размахивала национальным флагом и кричала: «Наш флаг, наша идентичность». Кроме этого, в правительственном квартале Кабула, по сообщениям СМИ, афганцы развернули 200-метровый национальный флаг.

Вместе с тем, протест в городе Асадабад обстреляли талибы. По словам свидетелей, в результате обстрела погибли несколько человек.

Отметим, что ситуация близ аэропорта в Кабуле остается сложной и хаотичной, несмотря на то, что Талибан обещает не препятствовать эвакуации людей.

The resilience of Afghan Women as they chant Long Live Afghanistan on the streets of Kabul in defiance against forced Taliban takeover! �� pic.twitter.com/aDzXk0SZul