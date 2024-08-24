«Талібан» оновив правила моралі в Афганістані - жінкам заборонили говорити на людях

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Цього тижня афганський Талібан офіційно кодифікував довгий набір правил, що регулюють мораль, починаючи від вимоги до жінок закривати обличчя та чоловіків відрощувати бороди до заборони водіям автомобілів вмикати музику, повідомило міністерство юстиції.

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Правила, які пропагуються як такі, що відповідають ісламському закону шаріату та повинні бути забезпечені міністерством моралі, базувалися на указі верховного духовного лідера Талібану в 2022 році і тепер були офіційно опубліковані як закон, сказав речник міністерства юстиції, пише Reuters.

Міністерство моралі, яке офіційно називається Міністерство попередження пороків і пропаганди доброчесності, забезпечило дотримання подібних моральних вимог і каже, що затримало тисячі людей за порушення. Не відразу було зрозуміло, чи призведе публікація правил до посилення їх виконання.

«Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці. Жіночий голос таліби вважають інтимним, тому заборонили жінкам говорити вголос на людях — це дозволено тільки з родичами або чоловіком.

Обмеження талібів щодо жінок і свободи вираження поглядів викликали різку критику з боку правозахисних груп і багатьох іноземних урядів після того, як колишні повстанці відновили контроль над Афганістаном у 2021 році.

День за днем ​​вони намагаються викреслити жінок із суспільства, — сказала 37-річна домогосподарка з Кабула.

Мовчання міжнародної спільноти щодо дій Талібану спонукає їх щодня створювати нові закони та обмеження, — додала жінка, названа лише своїм ім’ям Халема.

Західні столиці на чолі з Вашингтоном заявили, що шлях до офіційного визнання Талібану зупинився, поки вони не змінять курс на права жінок і не відкриють середні школи для дівчат.

Таліби кажуть, що вони поважають права жінок відповідно до свого тлумачення ісламського права та місцевих звичаїв, і що це внутрішні питання, які слід вирішувати на місцевому рівні.

Закон про мораль зі 35 статей був офіційно прийнятий і опублікований у середу після того, як його ратифікував верховний духовний лідер Хайбатулла Ахундзада, заявив речник міністерства юстиції Баракатулла Расолі.

Відповідно до цього закону, Міністерство (попередження пороків і пропаганди чесноти) зобов’язане сприяти добру і забороняти зло відповідно до ісламського шаріату, — йдеться в заяві Мін’юсту.

Вимоги передбачають, що жінки повинні носити одяг, який повністю закриває їхні тіла та обличчя, і забороняють чоловікам голити бороди, а також пропускати молитву та релігійні пости.

Покарання за порушення включали «поради, попередження про божественну кару, усні погрози, конфіскацію майна, тримання під вартою від однієї години до трьох діб у державних в’язницях та будь-які інші покарання, які вважатимуться доречними», додали в Мін’юсті.

Якщо такі заходи не зможуть виправити поведінку особи, її буде передано до суду для подальших дій, йдеться в повідомленні.

Багато з цих правил уже діяли, але менш формально, і зараз вони офіційно оформлені. Я думаю, що це ознака того, що ми спостерігаємо протягом останніх трьох років, а саме стабільної та поступової ескалації репресій, — сказав Хізер Барр, заступник директора відділу прав жінок Human Rights Watch.

Закони також вказують водіям транспортних засобів не перевозити жінок без опікуна чоловічої статі. Вони вимагають від ЗМІ дотримання законів шаріату та заборони публікації зображень живих істот.

Посадовці міністерства моралі протягом останніх трьох років стежили за афганцями по всій країні на предмет ймовірних правопорушень. Цього тижня міністерство повідомило, що минулого року було затримано понад 13 000 осіб, хоча воно не розкривало ймовірні злочини чи стать затриманих. Зазначається, що близько половини затримань були на 24 години.

Таліби призупинили дію попередньої конституції Афганістану, коли вони прийшли до влади в 2021 році після виведення іноземних військ, і заявили, що керуватимуть країною відповідно до законів шаріату.

Згідно з даними Міністерства юстиції, прийняті цього тижня моральні закони були сьомим набором кодифікованих законів, інші закони стосуються власності, фінансових послуг і запобігання жебрацтву.