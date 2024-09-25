Кішки можуть «відчувати сонце на своїй мордочці» та мають більше свободи, ніж афганські жінки, - Меріл Стріп в ООН

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На Генасамблеї ООН акторка Меріл Стріп виступила на захист афганських жінок/

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Вона заявила, що кішка чи білка, які можуть «відчувати сонце на своїй мордочці» та мають більше свободи, ніж афганські жінки за законами «Талібану».

Сьогодні в Кабулі кішка має більше свободи, ніж жінка. Кішка може піти сісти на свій передній навіс і відчути сонце на своїй морді. Вона може погнатися за білкою в парку. Білка має більше прав, ніж дівчина в Афганістані сьогодні, тому що громадські парки закриті для жінок і дівчат, — сказала Стріп.

Вона так закликала міжнародну спільноту втрутитися в ситуацію:

Якщо міжнародна спільнота об'єднається, то зможе вплинути на зміни в Афганістані й зупинити повільне удушення половини населення.

Нагадаємо, упродовж останніх місяців таліби запровадили низку суворих законів: жінкам заборонено читати Коран на публіці, дивитися на чоловіків, які не є членами їхньої сім’ї, або виходити на вулицю без покритого обличчя. Окрім цього, дівчатам не можна відвідувати школу після шостого класу, говорити на публіці, а також голосно читати або співати навіть у себе вдома.

Влітку 2023 року таліби мали намір закрити всі жіночі перукарні та салони краси в Афганістані, а в серпні цього року кілька афганських жінок провели протести до третьої річниці приходу «Талібану» до влади в Афганістані.

Більшість цих протестів — анонімні або проходять за межами країни, щоб «Талібан» не покарав за спротив.

Таліби вдруге захопили владу в серпні 2021 року, коли очолювані США сили відступили після 20 років війни. ООН шукає єдиний глобальний підхід до боротьби з талібами, які жорстко порушують права жінок.