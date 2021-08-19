Украинцев переместят в «американский» сектор аэропорта Кабула - МИД

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Эвакуацией украинцев из Афганистана занимается Министерство иностранных дел Украины. Внешнеполитическое ведомство планирует вывезти граждан, которые сейчас все еще находятся ближе к входу в аэропорт Кабула и обеспечить их трансфер на территорию военного сектора воздушных ворот, подконтрольного американской армии.

Мы на прямой связи со всеми нашими ключевыми партнерами. Это и США, контролирующие военную часть Кабульского аэропорта, и многие наши другие партнеры. Мы согласовываем остановки нашего эвакуационного самолета, которые планируется сделать в ближайшее время, — рассказал заместитель главы МИД Евгений Енин в эфире «Украина 24».

По его словам, всем украинцам пытаются предоставить доступ в аэропорт. Ранее стало известно, что Минобороны отправило самолет в Афганистан для эвакуации сограждан.

Весь аэропорт окружен 200-метровым человеческим рубежом, через который протиснуться фактически невозможно. Ни о каком открытии ворот речь не идет. Время от времени представители военных властей пытаются оттолкнуть толпу от ограды. И в это время происходит физическая переправка людей на территорию аэропорта. Таким образом мы концентрируем наших граждан, которых мы планируем эвакуировать, в военном секторе аэропорта, чтобы как только мы получим все согласования, осуществить эвакуационный рейс, — заявил Енин.



Ситуация близ аэропорта в Кабуле остается сложной и хаотичной, несмотря на то, что Талибан пообещал не препятствовать эвакуации людей. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о блокировании талибами доступа на территорию аэропорта — боевики контролируют дороги и блокпосты на пути к воздушных воротам страны. Кроме этого, по данным New York Times, талибы начали охоту на афганцев, которые сотрудничали с силами США и НАТО. Сейчас безопасность и порядок в аэропорту обеспечивают 5,2 тыс. американских военных. В целом речь идет об эвакуации 60−80 тыс. человек.

Напомним, 15 августа боевики радикальной исламистской группировки Талибан взяли под контроль столицу Афганистана Кабул. Сегодня талибы заявили о создании «Исламского эмирата Афганистан». В ответ в ряде городов страны Центральной Азии прошли акции протеста.