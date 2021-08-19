Патриотических фильмов станет больше — законопроект

https://racurs.ua/n159024-patrioticheskih-filmov-stanet-bolshe-zakonoproekt.html

Ракурс

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5854, предусматривающий выделение средств на развитие кинопроизводства.

Речь идет не просто об украинских фильмах, а только о фильмах национально-патриотического направления.

Депутат от партии «Слуга народа» Татьяна Цыба предлагает внести изменения в государственный бюджет и направить средства, выделенные на съемку украинских сериалов, на создание и распространение патриотических фильмов.

Ожидаемым результатом принятия акта является возможность завершить производство (создание) фильмов, отобранных в 2018 году, а также увеличение качественного национального патриотического кинопродукта, что будет способствовать развитию национального сознания, патриотических чувств, укреплению взаимного уважения и толерантности в украинском обществе, — указано в пояснительной записке к проекту закона.

Речь идет о сумме в размере 50 млн грн.

Финансирование будет направлено на завершение съемок фильмов, которые уже начаты. В частности, в 2021 году — восемь фильмов, а в 2022 году — два фильма.

Получить деньги могут не все патриотические фильмы, а только те, которые прошли специальный отбор.