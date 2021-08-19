Патріотичних фільмів побільшає - законопроект

https://racurs.ua/ua/n159024-patriotychnyh-filmiv-pobilshaie-zakonoproekt.html

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У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 5854, який передбачає виділення коштів на розвиток кіновиробництва.

Йдеться не просто про українські фільми, а лише про фільми національно-патріотичного спрямування.

Депутат від партії «Слуга народу» Тетяна Циба пропонує внести зміни до державного бюджету і спрямувати кошти, виділені на зйомку українських серіалів, на створення і поширення патріотичних фільмів.

Очікуваним результатом прийняття акту є можливість завершити виробництво (створення) фільмів, відібраних у 2018 році, а також збільшення якісного національного патріотичного кінопродукту, що сприятиме розвиткові національної свідомості, патріотичних почуттів, зміцненню взаємної поваги і толерантності в українському суспільстві, — вказано у пояснювальній записці до проекту закону.

Загалом депутат пропонує спрямувати на виробництво кінострічок 50 млн грн.

Фінансування направлять на завершення зйомок фільмів, які вже розпочалися. Зокрема, у 2021 році — на вісім фільмів, а в 2022 році — на два фільми.

Отримати гроші можуть не всі патріотичні фільми, а тільки ті, які пройшли спеціальний відбір.