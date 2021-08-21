Эвакуация из аэропорта Кабула. Фото:

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Ракурс

Эвакуировать людей из Афганистана, который контролируется талибами, Соединенным Штатам будут помогать 12 стран.

Предложения о помощи в транзите человек предоставили Бахрейн, Великобритания, Дания, Германия, Италия, Казахстан, Катар, Кувейт, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан. Также некоторые страны сделали «щедрые предложения» по поводу размещения афганцев. Об этом сообщил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Reuters.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, для эвакуации 169 американцев из отеля, который расположен в 200 м от аэропорта, задействовали три вертолета.

Вашингтон эвакуирует из Афганистана своих граждан, а также афганцев, которые не хотят оставаться в стране после захвата Талибами. Уже в августе эвакуировали 13 тыс. человек, в июле американцы вывезли более 18 тыс. человек.

Сейчас в аэропорту Кабула остаются около 6 тыс. военных США. Американский президент Джо Байден ожидает, что эвакуация завершится к концу августа.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины планирует вывезти украинцев, которые сейчас все еще находятся ближе ко входу в аэропорт Кабула и обеспечить их трансфер на территорию военного сектора воздушных ворот, подконтрольного американской армии.

Источник: Reuters