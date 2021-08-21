Советская инсталляции в Киеве. Фото: УП

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Скандальная «советская» выставка-инсталляция вновь появилась на Майдане Независимости в Киеве.

«Советщину», из-за которой 17 августа устроили столкновения силовики и активисты, уже охраняют сотрудники Национальной полиции. Место установки огородили металлическим забором. Об этом сообщает УНИАН.

Как известно, сначала инсталляцию установили на Аллее Небесной Сотни напротив мемориальных досок, установленных в честь погибших участников Революции Достоинства. Там собрали декорацию, которая иллюстрировала быт в Украине времен СССР (бутафорские стены со старыми обоями, диван, советские игрушки и ненастоящие автоматы для продажи газированной воды).

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что городская власть не имеет отношения к этому, и отметил, что с установкой связан Офис президента Владимира Зеленского. Впоследствии в Офисе президента пояснили, что ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной сотни планировалось сделать инсталляцию экскурса историей Украины. Однако власти намерены пересмотреть «творческую концепцию» после волны общественного возмущения.

Представители «Национального корпуса» начали самостоятельно валить установленные конструкции. В тот день, 17 августа, произошли столкновения с полицией, нескольких человек задержали.

Источник: УНИАН