Санкции против украинцев расширила Россия. Фото: Радио Свобода

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Санкции против граждан Украины расширила Российская Федерация.

В перечень физических лиц, в отношении которых в России действуют специальные экономические меры, попали более 70 человек. В общем списке уже 922 украинца. Об этом сообщается в постановлении правительства России.

Под российские санкции попали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов и голова Днепропетровской областной государственной администрации Валентин Резниченко. Также в санкционном списке значится заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, депутат Верховной рады Александр Дубинский, советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

Последний раз Москва вводила санкции против украинцев в декабре 2020 года. Тогда Россия вводила ограничительные меры против председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова, его первого заместителя Руслана Стефанчука, главы делегации Украины в ПАСЕ Елизаветы Ясько и нескольких депутатов от «Слуги народа».

Впервые Российская Федерация ввела санкции против Украины в 2015 году. Аналогичные меры были введены и против стран, которые являются партнерами Украины и вводили антироссийские санкции в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Напомним, 20 августа Совет национальной безопасности и обороны поддержал введение полного пакета санкций против народного депутата Андрея Деркача. Также санкции ввели против блогера Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий, Аллы Бондаренко и основателя интернет-издания «Страна.uа» Игоря Гужвы.