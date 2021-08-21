Провайдеры начинают отключать сайт подсанкционного Гужвы

https://racurs.ua/n159081-provaydery-nachinaut-otkluchat-sayt-podsankcionnogo-gujvy.html

Ракурс

Сайт Страна.ua, на который был наложен санкции СНБО, вечером 20 августа стал недоступен в интернете в некоторых регионах.

Проблемы с доступом на этот ресурс появились у пользователей части провайдеров. О блокировании сайта написал и телеграм-канал «Страна».

Напомним, что 20 августа Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Игоря Гужвы, главного редактора издания «Страна», пророссийского блогера Анатолия Шария и его жены Ольги.

Ввести против них санкции рекомендовала Служба безопасности Украины.

Санкции введены против ООО «Ласмак», ООО «Маджер», ООО «Смарт Медиа Ессестс».

«Ласмак» — основатель сайта «Страна.юа». Игорь Гужва руководит изданием «Страна.ua». Санкции наложили и на его жену Анну Солнцеву.