В ряде регионов Украины 21 августа ожидаются осадки, фото:

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Погода в Украине 21 августа преимущественно испытывать влияния поля повышенного давления, предусматривает целом более солнечную погоду и комфортные температуры.

В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, днем местами и в западной части, ожидаются кратковременные дождь и грозы, на востоке страны — местами шквалы 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью составит +9…+15° (на побережье морей и на востоке страны — до +19°), днем — +22…+28°.

Погода в Киеве 21 августа без осадков. Столбики термометров ночью опустятся до +14…+16°, днем — поднимутся до +25…+27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода во Львове будет без осадков ночью и с дождем днем, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +12…+14°, днем — +23…+25°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет без осадков, переменная облачность. Термометры ночью покажут +15 …+17°, днем — +26…+28°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре предусматривает дожди днем и ночью, возможны грозы. Ночью температура воздуха составит +14…+16°, днем — +25…+27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также будет с дождями днем и ночью, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха ночью +16…+18°, днем — +25…+27°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье будет без осадков ночью, днем -дождь, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +11…+13° ночью и +23…+25° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 21 августа будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.