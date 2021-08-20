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Непогода в Симферополе. Фото: ТАСС

Оккупированный Симферополь ушел под воду из-за масштабного ливня (ВИДЕО)

20 авг 2021, 09:19
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Оккупированный Крым затопило после сильных ливней — за несколько часов выпало больше месячной нормы осадков для этого региона в это время года.

В Симферополе за два часа вылилось 57 мм осадков, это превышает августовскую норму на 30%. Перед непогодой синоптики предупреждали о штормовом предупреждении. Также на полуострове фиксировали град. Об этом сообщает «Крыминформ».

Отмечается, что некоторые улицы затопило так, что уровень воды находился примерно по пояс. Из-за ливня самолеты, летевшие в Симферополь, вынуждены были отправиться на запасной аэродром в Анапу.


Напомним, в августе сложные погодные условия в оккупированном Крыму привели к подтоплениям центральных улиц Керчи. Вода залила ряд проезжих частей. Также из-за непогоды на линию не вышел электротранспорт.

Источник: «Крыминформ»

Источник: Ракурс


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