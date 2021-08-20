Коронавирус в Украине инфицировал 1 тыс. 600 человек — статистика за суткиhttps://racurs.ua/n159031-koronavirus-v-ukraine-inficiroval-1-tys-600-chelovek-statistika-za-sutki.htmlРакурс
Коронавирус в Украине снова набирает обороты, а количество новых больных растет с каждым днем. За прошедшие сутки, 19 августа, 1 тыс. 600 человек подхватили инфекцию, среди них 112 детей и 46 медработников.
В больницу попали 597 человек, еще 26 украинцев умерли от осложнений болезни. Об этом 20 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.
В то же время 882 человека выздоровели от COVID-19. За сутки сделали 48 тыс. 942 теста (в том числе методом ПЦР — 23 тыс. 478, методом ИФА — 6 тыс. 454).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2 млн 271 тыс. 826 человек;
- выздоровело — 2 млн 200 тыс. человек;
- летальных случаев — 53 тыс. 394;
- проведено ПЦР-тестов — 11 млн 773 тыс. 325.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.
Напомним, ранее мы сообщали, что глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда Украину накроет новая волна коронавируса.