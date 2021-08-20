Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n159031-koronavirus-v-ukraine-inficiroval-1-tys-600-chelovek-statistika-za-sutki.html

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Коронавирус в Украине снова набирает обороты, а количество новых больных растет с каждым днем. За прошедшие сутки, 19 августа, 1 тыс. 600 человек подхватили инфекцию, среди них 112 детей и 46 медработников.

В больницу попали 597 человек, еще 26 украинцев умерли от осложнений болезни. Об этом 20 августа сообщили в Министерстве здравоохранения.

В то же время 882 человека выздоровели от COVID-19. За сутки сделали 48 тыс. 942 теста (в том числе методом ПЦР — 23 тыс. 478, методом ИФА — 6 тыс. 454).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 271 тыс. 826 человек;

выздоровело — 2 млн 200 тыс. человек;

летальных случаев — 53 тыс. 394;

проведено ПЦР-тестов — 11 млн 773 тыс. 325.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (222), Одесской (109), Донецкой (108), Запорожской (97) и Харьковской (86) областях.

Напомним, ранее мы сообщали, что глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда Украину накроет новая волна коронавируса.