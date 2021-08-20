Коронавірус в Україні інфікував 1 тис. 600 осіб — статистика за добуhttps://racurs.ua/ua/n159031-koronavirus-v-ukrayini-infikuvav-1-tys-600-osib-statystyka-za-dobu.htmlРакурс
Коронавірус в Україні знову набирає обертів, а кількість нових хворих зростає з кожним днем. За минулу добу, 19 серпня, 1 тис. 600 людей підхопили інфекцію, серед них 112 дітей та 46 медпрацівників.
У лікарні потрапили 597 осіб, ще 26 українців померли від ускладнень хвороби. Про це 20 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Водночас 882 людини одужали від COVID-19. За добу зробили 48 тис. 942 тести (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 478, методом ІФА — 6 тис. 454).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло — 2 млн 271 тис. 826 осіб;
- одужало — 2 млн 200 тис. осіб;
- летальних випадків — 53 тис. 394;
- проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 773 тис. 325.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли Україну накриє нова хвиля коронавірусу.