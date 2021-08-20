Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n159031-koronavirus-v-ukrayini-infikuvav-1-tys-600-osib-statystyka-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, а кількість нових хворих зростає з кожним днем. За минулу добу, 19 серпня, 1 тис. 600 людей підхопили інфекцію, серед них 112 дітей та 46 медпрацівників.

У лікарні потрапили 597 осіб, ще 26 українців померли від ускладнень хвороби. Про це 20 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Водночас 882 людини одужали від COVID-19. За добу зробили 48 тис. 942 тести (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 478, методом ІФА — 6 тис. 454).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 2 млн 271 тис. 826 осіб;

одужало — 2 млн 200 тис. осіб;

летальних випадків — 53 тис. 394;

проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 773 тис. 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли Україну накриє нова хвиля коронавірусу.