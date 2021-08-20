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Ракурс
Коронавірус в Україні. Фото: Facebook

Коронавірус в Україні інфікував 1 тис. 600 осіб — статистика за добу

20 сер 2021, 09:19
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Коронавірус в Україні знову набирає обертів, а кількість нових хворих зростає з кожним днем. За минулу добу, 19 серпня, 1 тис. 600 людей підхопили інфекцію, серед них 112 дітей та 46 медпрацівників.

У лікарні потрапили 597 осіб, ще 26 українців померли від ускладнень хвороби. Про це 20 серпня повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Водночас 882 людини одужали від COVID-19. За добу зробили 48 тис. 942 тести (зокрема методом ПЛР — 23 тис. 478, методом ІФА — 6 тис. 454).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло — 2 млн 271 тис. 826 осіб;
  • одужало — 2 млн 200 тис. осіб;
  • летальних випадків — 53 тис. 394;
  • проведено ПЛР-тестувань — 11 млн 773 тис. 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що очільник Міністерства охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, коли Україну накриє нова хвиля коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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