Популярні вакцини виявилися неефективними проти дельта-штаму. Фото: УП

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Вакцинація від коронавірусу триває у світі. Дослідники з Великої Британії заявили про падіння захисту вакцин Pfizer і AstraZeneca проти дельта-штаму.

Імунітет до COVID-19 слабшає після трьох місяців дії препарату. Дослідження вчених опубліковано на сайті Оксфордського університету.

Через 90 днів після другого уколу ефективність препаратів Pfizer і AstraZeneca знизилася до 75% і 61% відповідно. При цьому зниження ефективності набагато частіше спостерігалося серед осіб у віці від 35 років, ніж серед людей молодшого віку.

На думку дослідників, ефективність вакцин через чотири-п'ять місяців залишиться незмінною.

Також з’ясувалося, що люди, які захворіли на COVID-19 після вакцинації, можуть представляти більший ризик для оточуючих, ніж при попередніх варіантах вірусу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Всесвітній організації з охорони здоров’я наразі не бачать потреби у введенні третьої дози вакцини проти коронавірусу.