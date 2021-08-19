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На фронті загинув Василь Островський, фото - Фейсбук
Війна на Донбасі — український офіцер загинув від пострілу снайпера (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n159002-viyna-na-donbasi-ukrayinskyy-oficer-zagynuv-vid-postrilu-snaypera-foto.htmlРакурс
Війна на Донбасі 18 серпня забрала життя у львів’янина Василя Островського. Він став четвертим загиблим у серпні на фронті воїном Збройних сил України.
Островський загинув внаслідок снайперського вогню. 41-річний боєць був командиром мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.
Про це повідомили в соцмережах голова Львівської РДА Христина Замула і голова Львівської ОДА Максим Козицький.
У загиблого бійця залишився син. Островський — виходець села Сороки-Львівські. На Донбасі контрактник ЗСУ перебував на посаді командира мотопіхотного відділення.
Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він умів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою, — написав Козицький.
Островський — четверта бойова втрата ЗСУ з початку серпня.
7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.
10 серпня помер у шпиталі від поранення боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.
16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.
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