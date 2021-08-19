На фронті загинув Василь Островський, фото - Фейсбук

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Ракурс

Війна на Донбасі 18 серпня забрала життя у львів’янина Василя Островського. Він став четвертим загиблим у серпні на фронті воїном Збройних сил України.

Островський загинув внаслідок снайперського вогню. 41-річний боєць був командиром мотопіхотного відділення 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Про це повідомили в соцмережах голова Львівської РДА Христина Замула і голова Львівської ОДА Максим Козицький.

У загиблого бійця залишився син. Островський — виходець села Сороки-Львівські. На Донбасі контрактник ЗСУ перебував на посаді командира мотопіхотного відділення.

Друзі згадують Василя як добру та світлу людину, з великим та наповненим любові серцем. Він умів бути надійним другом, з яким не було страшно навіть у бою, — написав Козицький.

Островський — четверта бойова втрата ЗСУ з початку серпня.

7 серпня від обстрілу з ПТРК під Донецьком загинув молодший сержант Ярослав Семеняка із 58-ї омпбр.

10 серпня помер у шпиталі від поранення боєць 54-го окремого розвідувального батальйону ЗСУ Олексій Кайданович.

16 серпня від кулі ворожого снайпера на фронті загинув старший солдат Артем Мазур із 28 омбр.