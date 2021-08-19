Война на Донбассе – украинский офицер погиб от выстрела снайпера

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Ракурс

Война на Донбассе 18 августа унесла жизнь львьовянина Василия Островского. Он стал четвертым погибшим на фронте воином Вооруженных сил Украины.

Островский погиб в результате снайперского огня. 41-летний боец ​​был командиром мотопехотного отделения 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила.

Об этом сообщили в соцсетях председатель Львовской РГА Кристина Замула и председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

У погибшего бойца остался сын. Островский родился в селе Сороки-Львовские. На Донбассе контрактник ВСУ занимал должность командира мотопехотного отделения.

Друзья вспоминают Василия добрым и светлым человекома, с большим и наполненным любви сердцем. Он умел быть надежным другом, с которым не было страшно даже в бою, — написал Козицкий.

Островский — четвертая боевая потеря ВСУ с начала августа.

7 августа от обстрела из ПТРК под Донецком погиб младший сержант Ярослав Семеняка (58-й омпбр).

10 августа умер в госпитале от ранения боец ​​54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Алексей Кайданович.

16 августа от пули вражеского снайпера на фронте погиб старший солдат Артем Мазур из 28 механизированной бригады.