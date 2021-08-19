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Полиция до сих пор хранит емкости с фекалиями, изъятыми при подготовке нападения на Марш равенства, фото: «Интерфакс-Украина»
Изъятые у провокаторов емкости с нечистотами уже два года хранит полицияhttps://racurs.ua/n159001-izyatye-u-provokatorov-emkosti-s-nechistotami-uje-dva-goda-hranit-policiya.htmlРакурс
Полиция до сих пор хранит как вещественные доказательства нечистоты, изъятые в июне 2019 году у провокаторов, которые планировали закидать ими участников Марша равенства в Киеве.
Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на ответ полиции на соответствующий информационный запрос.
Обвинительный акт в соответствующем уголовном производстве был направлен в суд 26 марта 2021 года, а 31 марта состоялся единственный суд, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений, на котором было принято решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.
Утилизировать изъятые вещественные доказательства запрещается до момента получения соответствующего разрешения от суда, поэтому в Голосеевском управлении полиции до сих пор хранятся:
- 15 пакетов с презервативами с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;
- три пластиковые бочки емкостью 55 л с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;
- два опрыскивателя емкостью 5 л с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом.
Напомним, в июне 2019 года столичная полиция задержала автобус, который вез в центр Киева 200 презервативов с расфасованными в них ексрементамы, которыми планировали бросаться в участников Марша равенства. Также была разоблачена «лайнолаборатория» на Жуковом острове.
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