Полиция до сих пор хранит емкости с фекалиями, изъятыми при подготовке нападения на Марш равенства, фото: «Интерфакс-Украина»

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Полиция до сих пор хранит как вещественные доказательства нечистоты, изъятые в июне 2019 году у провокаторов, которые планировали закидать ими участников Марша равенства в Киеве.

Об этом сообщает издание LB.ua со ссылкой на ответ полиции на соответствующий информационный запрос.

Обвинительный акт в соответствующем уголовном производстве был направлен в суд 26 марта 2021 года, а 31 марта состоялся единственный суд, информация о котором есть в Едином реестре судебных решений, на котором было принято решение о назначении предварительного заседания суда на 16 июля.

Утилизировать изъятые вещественные доказательства запрещается до момента получения соответствующего разрешения от суда, поэтому в Голосеевском управлении полиции до сих пор хранятся:

15 пакетов с презервативами с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;

три пластиковые бочки емкостью 55 л с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом;

два опрыскивателя емкостью 5 л с веществом мутнувато-желтого цвета с резким запахом.

Напомним, в июне 2019 года столичная полиция задержала автобус, который вез в центр Киева 200 презервативов с расфасованными в них ексрементамы, которыми планировали бросаться в участников Марша равенства. Также была разоблачена «лайнолаборатория» на Жуковом острове.