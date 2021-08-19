Поліція досі зберігає ємності з фекаліями, вилученими під час підготовки нападу на Марш рівності, фото: «Інтерфакс-Україна»

https://racurs.ua/ua/n159001-vylucheni-u-provokatoriv-iemnosti-z-nechystotamy-vje-dva-roky-zberigaie-policiya.html

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Поліція досі зберігає як речові докази нечистоти, вилучені у червні 2019 року в провокаторів, котрі планували закидати ними учасників Маршу рівності в Києві.

Про це повідомляє видання LB.ua з посилання на відповідь поліції на відповідний інформаційний запит.

Обвинувальний акт у відповідному кримінальному провадженні був спрямований до суду 26 березня 2021 року, а 31 березня відбувся єдиний суд, інформація про який є у Єдиному реєстрі судових рішень, на якому було ухвалено рішення про призначення підготовчого засідання суду на 16 липня.

Утилізовувати вилучені речові докази забороняється до моменту отримання відповідного дозволу від суду, тож у Голосіївському управлінні поліції досі зберігаються:

15 пакетів з презервативами з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;

три пластикові бочки ємністю 55 л з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом;

два оприскувачі ємністю 5 л з речовиною мутнуватно-жовтого кольору з різким запахом.

Нагадаємо, у червні 2019 року столична поліція затримала автобус, котрий віз у центр Києва 200 презервативів з розфасованими у них ексрементами, якими планували кидатися в учасників Маршу рівності. Також була викрита «лайнолабораторія» на Жуковому острові.

Джерело: LB.ua