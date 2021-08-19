Звільнили скандального голову Харківської облради – кого обрали замість нього

https://racurs.ua/ua/n159000-zvilnyly-skandalnogo-golovu-harkivskoyi-oblrady-kogo-obraly-zamist-nogo.html

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Артур Товмасян звільнений з посади голови Харківської обласної ради рішенням на позачерговій сесії.

«За» проголосували 88 депутатів, «проти» — 5. Також 75 депутатів підтримали кандидатуру Тетяни Єгорової-Луценко, і вона стала новою головою облради. Про це пише KHARKIV Today.

Політик пообіцяла працювати відкрито і не виключила, що буде переглянуто склад комісій облради. Її кандидатуру одноголосно висунула «Слуга народу».

Раніше фракція пропонувала іншого кандидата, Олександра Попова, але перед сесією рішення змінили. Інших кандидатів депутатський корпус не висунув.

Тетяні Єгоровій-Луценко 37 років. У жовтні 2020 року її обрали депутатом Харківської облради. До червня 2021 року вона очолювала обласну фракцію «Слуги народу». У серпні 2020 року стала першою заступницею голови Харківської обласної державної адміністрації Олексія Кучера, але з наступною главою, Анною Тимчук, не спрацювалася — у квітні 2021 року її було звільнено.

Нагадаємо, попередній голова Харківської облради Артур Товмасян подав у відставку на тлі звинувачень у хабарництві. Він очолив Харківську облраду у жовтні 2020 року.

22 липня у нього та його заступника Андрія Малиша слідчі НАБУ провели обшуки. 24 липня Малишу повідомили про підозру в отриманні хабаря і заарештували. З СІЗО він вийшов 28 липня після внесення 4,7 млн грн застави.

4 серпня слідчі НАБУ та САП вручили Товмасяну підозру в одержанні неправомірної вигоди у розмірі 1 млн грн. Тоді ж його виключили з фракції «Слуги народу».

Джерело: KHARKIV Today