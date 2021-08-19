ЄС визнав українські COVID-сертифікати в додатку «Дія»

https://racurs.ua/ua/n158999-ies-vyznav-ukrayinski-covid-sertyfikaty-v-dodatku-diya.html

Ракурс

COVID-сертифікати у застосунку «Дія» офіційно визнали в Єврпейському Союзі.

Українська розробка пройшла технічне оцінювання в Євросоюзі. Експерти ЄС визнали, що ковідні сертифікати з додатку «Дія» відповідають європейським.

19 серпня представники Міністерства цифрової трансформації на брифінгу повідомили, що Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія. Цей цифровий документ можна отримати в «Дії» українцям, які пройшли повний курс вакцинації.

COVID-сертифікат — це документ у додатку «Дія», який підтверджує статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусу. Сертифікат з’явиться поруч із іншими цифровими документами в «Дії».

У Мінцифри пообіцяли розповісти про технічні деталі і умови подорожування із сертифікатами на брифінгу у п’ятницю, 20 серпня.

«Ракурс» повідомляв, що 17 серпня Мінцифри розпочало проводити так зване «бета-тестування» СOVID-сертифікатів у додатку «Дія» на платформі Android.

На початку серпня цифрові COVID-паспорти громадян України, які містяться у додатку «Дія», успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.