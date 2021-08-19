ЕС признал украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія»

https://racurs.ua/n158999-es-priznal-ukrainskie-covid-sertifikaty-v-prilojenii-diya.html

Ракурс

COVID-сертификаты в приложении «Дія» официально признали в Еврпейському Союзе.

Украинская разработка прошла техническое оценивание в Евросоюзе. Эксперты ЕС признали, что ковидные сертификаты из приложения «Дія» соответствуют европейским.

19 августа представители Министерства цифровой трансформации сообщили, что украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией. Этот цифровой документ можно получить в «Дії» украинцам, которые прошли полный курс вакцинации.

COVID-сертификат — это документ в приложении «Дія», который подтверждает статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат появится вместе с другими цифровыми документами в «Дія».

В Минцифры пообещали рассказать о технических деталях и условиях путешествия с сертификатами на брифинге в пятницу, 20 августа.

«Ракурс» сообщал, что 17 августа Минцифры начало проводить так называемое «бета-тестирование» СOVID-сертификатов в приложении «Дія» на платформе Android.

В начале августа цифровые COVID-паспорта граждан Украины, которые содержатся в приложении «Дія», успешно прошли техническую оценку в Европейском Союзе.