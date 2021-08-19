Под Офисом президента людей привязали к стульям – о чем акция

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Ракурс

Под Офисом президента в Киеве прошла акция «Ожидание убивает». Протестующие требовали скорейшего наказания военных преступников.

Участники акции убеждены, что торможение подписания проекта № 2689 тормозит систему правосудия. Об этом пишет «Суспільне».

Во время перформанса участников привязали к стульям. Они решили продемонстрировать, насколько психологически и физически тяжело находиться в плену с малыми шансами на свободу. Конечная цель активистов — скорейшее вступление в силу закона о военных преступлениях.

На акции протеста пришли родственники погибших, люди, которые были в плену, и волонтеры. По словам организаторов, на подписание законопроекта годами ждут десятки тысяч людей, которые стали жертвами военных преступлений.

Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект № 2689. Он предусматривает введение уголовной ответственности для военных командиров, людей, которые фактически действуют как командиры, и других начальников за любое преступление, совершенное их подчиненным лицом, если они наверняка знали (или должны были и могли знать) о совершении/намерении совершить преступление.

Кроме того, согласно этому документу освобождение от уголовной ответственности не применяется в случаях совершения преступлений против мира и безопасности человечества. Закон приняли во втором чтении 20 мая и направили на подпись Владимиру Зеленскому 7 июня, но президент до сих пор его не подписал.

Источник:«Суспільне»