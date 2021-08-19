Раковую опухоль распечатали на принтере

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Ракурс

Израильские биологи впервые в мире распечатали на 3D-принтере точную модель глиобластомы (агрессивная раковая опухоль мозга) в естественном клеточном окружении.

Об этом сообщает пресс-служба Тель-Авивского университета.

Отмечается, что это достижение может помочь в поиске способов борьбы с этим заболеванием, поскольку выращенные в лабораторных условиях «в пробирке» раковые клетки часто ведут себя не так, как в естественном окружении.

Так ученые ранее обнаружили, что белок под названием P-селектин, который секретируется на стыке раковых клеток глиобластомы и клеток микроглии (иммунной системы мозга), обнаруживают в опухолях, удаленных из организма пациента, однако он отсутствует в клетках глиобластомы, выращенных в чашках Петри в лаборатории.

«Около 90% всех экспериментальных препаратов отбрасиваются, поскольку успешные результаты, полученные в лаборатории, не подтверждаются на живых пациентах», — подчеркивают ученые.

3D-модель опухоли ученые создали путем печати живыми клетками, а как «чернила» использовались астроциты (клетки, которые обволакивают кровеносные капилляры и обеспечивают транспорт веществ из крови к головному и спинному мозгу), микроглия и образцы опухоли, взятые у пациента-дороволца. Для создания кровеносной сети использовались клетки, которые выстилают сосуды, и белки межклеточного матрикса, взятые у того же пациента.

В результате были выявлены различия в поведении распечатанной на принтере опухоли и клеток опухоли, выращенных в чашке Петри. В частности, добавление ингибитора Р-селектина замедляло рост клетки 3D-модели опухоли, в то время как на клетках из чашки Петри такого эффекта не наблюдалось.

Исследователи отмечают, что их технология может не только помочь более точно изучить глиобластомы, но и стать средством индивидуальной терапии.