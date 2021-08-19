Ракову пухлину роздрукували на принтері

https://racurs.ua/ua/n158997-rakovu-puhlynu-vpershe-rozdrukuvaly-na-3d-prynteri.html

Ракурс

Ізраїльські біологи вперше у світі роздрукували на 3D-принтері точну модель гліобластоми (агресивна ракова пухлина мозку) в природному клітинному оточенні.

Про це повідомляє прес-служба Тель-Авівського університету.

Зазначається, що це досягнення може допомогти у пошуку способів боротьби з цим захворюванням, оскільки вирощені в лабораторних умовах «у пробірці» ракові клітини часто поводять себе не так, як у природному оточенні.

Так учені раніше виявили, що білок під назвою P-селектин, який секретується на стику ракових клітин гліобластоми і клітин мікроглії (імунної системи мозку), виявляють у пухлинах, видалених з організму пацієнта, проте він відсутній у клітинах гліобластоми, вирощених у чашках Петрі в лабораторії.

Близько 90% усіх експериментальних препаратів відкидається, оскільки успішні результати, отримані в лабораторії, не підтверджуються на живих пацієнтах, — наголошують учені.

3D-модель пухлини учені створили шляхом друку живими клітинами, а як «чорнила» використовувалися астроцити (клітини, які обволікають кровоносні капіляри і забезпечують транспорт речовин з крові до головного і спинного мозку), мікроглія та зразки пухлини, взяті в пацієнта-доровольця. Для створення кровоносної мережі використовувалися клітини, які вистилають судини, і білки міжклітинного матриксу, взяті у того ж пацієнта.

В результат було виявлено відмінності у поведінці роздрукованої на принтері пухлини та клітин пухлини, вирощених у чашці Петрі. Зокрема, додавання інгібітора Р-селектина пригальмовувало ріст клітини 3D-моделі пухлини, в той час як на клітинах з чашки Петрі такого ефекту не спостерігалося.

Дослідники зазначають, що їхня технологія може не лише допомогти більш точно вивчити гліобластоми, а й стати засобом індивідуальної терапії.