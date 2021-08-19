Під Офісом президента людей прив’язали до стільців – про що акція. Фото: Суспільне

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Під Офісом президента у Києві пройшла акція «Очікування вбиває". Протестувальники вимагали якнайшвидшого покарання воєнних злочинців.

Учасники акції переконані, що довге підписання проекту № 2689 гальмує систему правосуддя. Про це пише «Суспільне».

Під час перформансу учасників прив’язали до стільців. Вони вирішили продемонструвати, наскільки психологічно і фізично важко перебувати в полоні з малими шансами на свободу. Кінцева мета активістів — якнайшвидше набрання чинності закону про воєнні злочини.

На акції протесту прийшли родичі загиблих, особи, які були у полоні та волонтери. За словами організаторів, на підписання законопроекту роками чекають десятки тисяч людей, які стали жертвами воєнних злочинів.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект № 2689. Він передбачає впровадження кримінальної відповідальності для військових командирів, людей, що фактично діють як командири, та інших начальників за будь-який злочин, скоєний їхньою підлеглою особою, якщо вони напевне знали (або повинні були та могли знати) про вчинення/намір вчинити злочин.

Окрім того, за цим документом звільнення від кримінальної відповідальності не застосовується у випадках вчинення злочинів проти миру та безпеки людства. Закон ухвалили у другому читанні 20 травня і направили на підпис Володимиру Зеленському 7 червня, але президент досі його не підписав.

Джерело: «Суспільне»