Уволили скандального главу Харьковского облсовета. Фото: ФБ

https://racurs.ua/n159000-uvolili-skandalnogo-glavu-harkovskogo-oblsoveta-kogo-vybrali-vmesto-nego.html

Ракурс

Артур Товмасян уволен с должности председателя Харьковского областного совета решением на внеочередной сессии.

«За» проголосовали 88 депутатов, «против» — 5. Также 75 депутатов поддержали кандидатуру Татьяны Егоровой-Луценко, и она стала новым главой облсовета. Об этом пишет KHARKIV Today.

Политик пообещала работать открыто и не исключила, что будет пересмотрен состав комиссий облсовета. Ее кандидатуру единогласно выдвинула «Слуга народа».

Ранее фракция предлагала другого кандидата, Александра Попова, но перед сессией решение изменили. Других кандидатов депутатский корпус не выдвинул.

Татьяне Егоровой-Луценко 37 лет. В октябре 2020 года ее избрали депутатом Харьковского облсовета. До июня 2021 года она возглавляла областную фракцию «Слуги народа». В августе 2020 года стала первым заместителем главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера, но со следующей главой, Анной Тимчук, не сработалась — в апреле 2021 года была уволена.

Напомним, предыдущий глава Харьковского облсовета Артур Товмасян подал в отставку после обвинений во взяточничестве. Он возглавил Харьковский облсовет в октябре 2020 года.

22 июля у него и его заместителя Андрея Малыша следователи НАБУ провели обыски. 24 июля Малышу сообщили о подозрении в получении взятки и арестовали. Из СИЗО он вышел 28 июля после внесения 4,7 млн грн залога.

4 августа следователи НАБУ и САП вручили Товмасяну подозрение в получении неправомерной выгоды в размере 1 млн грн. Тогда же его исключили из фракции «Слуги народа».

Источник: KHARKIV Today