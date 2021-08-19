Популярные вакцины оказались неэффективными против дельта-штамма. Фото: УП

https://racurs.ua/n159003-populyarnye-vakciny-okazalis-neeffektivnymi-protiv-delta-shtamma.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире. Исследователи из Великобритании заявили о падении защиты вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма.

Иммунитет к COVID-19 ослабевает после трех месяцев действия препарата. Исследование ученых опубликовано на сайте Оксфордского университета.

Через 90 дней после второго укола эффективность препаратов Pfizer и AstraZeneca снизилась до 75% и 61% соответственно. При этом снижение эффективности гораздо чаще наблюдалось среди лиц в возрасте от 35 лет, чем среди людей более молодого возраста.

По мнению исследователей, эффективность вакцин через четыре-пять месяцев останется неизменной.

Также выяснилось, что заразившиеся COVID-19 после вакцинации могут представлять больший риск для окружающих, чем при предыдущих вариантах вируса.

Напомним, ранее мы сообщали, что во Всемирной организации здравоохранения пока не видят необходимости во введении третьей дозы вакцины против коронавируса.