Робота-гуманоїда Tesla Bot анонсував Ілон Маск. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n159030-robota-gumanoyida-tesla-bot-anonsuvav-ilon-mask-video.html

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Розробку справжнього робота-гуманоїда Tesla Bot анонсував американський винахідник та бізнесмен Ілон Маск.

Прототип робота обіцяють показати вже у 2022 році. Андроїд виконуватиме роботу, пов’язану з нейронними мережами й суперкомп’ютером Dojo. Макс зазначив, що є сенс створити робота-гуманоїда на повністю автономному комп’ютеру Dojo. Про це інформує Tech Crunch.

Якщо подумати про те, що ми робимо з автомобілями, Tesla, можливо, є найбільшою у світі компанією у сфері робототехніки, бо наші авто схожі на майже розумних роботів на колесах, — зазначив мільярдер.

За словами Маска, вони планують створити дружелюбного до людей робота. Висота гуманоїдного андроїда становитиме 172 см, а вага 57 кг. Він зможе пересуватися зі швидкістю 8 км/год. Обличчя робота матиме вигляд екрану, на якому транслюватиметься важлива інформація.

Маск сподівається, що бот від «Тесла» зможе замінити більшу частину рутинної людської роботи. Винахідники очікують, що робот зможе робити покупки в магазинах та виконувати повсякденну рутинну роботу. При цьому американець стверджує, що андроїд не відбиратиме робочі місця у самих людей.

Нагадаємо, американська компанія з розробки роботизованих машин Boston Dynamics навчила гуманоїдних роботів Atlas новим трюкам. У мережі з’явилося відео, яке демонструє нові можливості робота на майданчику для паркуру.

Джерело: Tech Crunch