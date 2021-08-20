Подорожчання газу для українців після запуску Nord Stream 2 допустив Зеленський. Фото: oilreview.kiev.ua

https://racurs.ua/ua/n159029-podorojchannya-gazu-dlya-ukrayinciv-pislya-zapusku-nord-stream-2-dopustyv-zelenskyy.html

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Підвищення тарифів на природний газ для українців після запуску російського газогону «Північний потік-2», допустив президент України Володимир Зеленський.

Ціни на газ можуть зрости, оскільки українським трубопроводом транспортуватиметься менше палива. Зеленський при цьому не виключає, що транспортування через Nord Stream 2 може відбутися не відразу. Саме цей час Україна повинна використати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки. Про це глава держави розповів в інтерв’ю журналістам видань з країн «Нормандської четвірки» та США — Washington Post, Liberation, Funke Media, «НВ» та «Новая газета», передає прес-служба Офісу президента.

Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення «Північного потоку-2» залишається 1% робіт. Одна справа — побудувати газопровід, а інша — запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів, — наголосив він.



Також Зеленський зазначив, що під час його зустрічі з президентом США Джо Байденом тема Nord Stream 2 буде серед пріоритетних. Лідер українців відзначає, що російський «Північний потік-2» — це зброя, оскільки РФ може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський не виключає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після відвідин Москви привезе до Києва гарантії енергетичної безпеки від президента країни-агресора Володимира Путіна.