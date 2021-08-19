Зеленський розповів, який “подарунок” Меркель привезе від Путіна

https://racurs.ua/ua/n159026-zelenskyy-rozpoviv-yakyy-podarunok-merkel-pryveze-vid-putina.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, не виключає, що канцлер Німеччини Ангела Меркель після відвідин Москви привезе до Києва гарантії енергетичної безпеки від президента країни-агресора Володимира Путіна. Про це глава держави розповів в інтерв’ю Washington Post, Liberation, Funke Media і НВ, повідомляє Офіс президента.

Я не очікую, що канцлер приїде з подарунками в Київ. Цього вона не робила навіть у минулі роки. Я сподіваюся, що Ангела Меркель та Володимир Путін досягнуть певної згоди, з якою вона прибуде до Києва. Це можуть бути гарантії для України. Наприклад те, що Росія погодиться на постачання мінімальних обсягів газу, що транспортуватиметься газопровідною системою України в Європейський Союз, — цитує Зеленського Банкова.

Президент наголосив на прагматичності своїх поглядів й реалістичній оцінці ситуації, яка склалася через добудову Росією геополітичного проекту «Північний потік-2». Зеленський також заявив, що спокійно ставиться до візиту Меркель в Росію перед приїздом до України. Він вважає, що німецький канцлер намагається підтримувати відносини з Москвою задля «уникнення сюрпризів під час виборів до Бундестагу» цьогоріч восени, на які може вплинути Кремль. Окрім цього, Зеленський вважає політику Меркель щодо РФ м’якою.

Вона намагається підтримувати відносини з Москвою. Це можна назвати прагматичним підходом. І вона хоче уникнути того, щоб під час виборів до Бундестагу 26 вересня дійшло до якихось сюрпризів. Росія має, як і раніше, вплив… Канцлер просуває делікатний шлях балансування. Як на мене, це аж занадто м’яко, — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Меркель 20 серпня відвідає Росію з офіційним візитом. Після того вона приїде до Києва 22 серпня на зустріч із президентом України. Раніше у Зеленського повідомили, що основними питаннями їхніх переговорів будуть: безпекова ситуація на Сході України, запуск «Північного потоку-2» і двосторонні відносини.