Зеленский рассказал, какой «подарок» Меркель привезет от Путина

https://racurs.ua/n159026-zelenskiy-rasskazal-kakoy-podarok-merkel-privezet-ot-putina.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, не исключает, что канцлер Германии Ангела Меркель после посещения Москвы привезет в Киев гарантии энергетической безопасности от президента страны-агрессора Владимира Путина. Об этом глава государства рассказал в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media и НВ, сообщает Офис президента.

Я не ожидаю, что канцлер приедет с подарками в Киев. Этого она не делала даже в прошлые годы. Я надеюсь, что Ангела Меркель и Владимир Путин достигнут определенного согласия, с которым она прибудет в Киев. Это могут быть гарантии для Украины. Например то, что Россия согласится на поставку минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в Европейский Союз, — цитирует Зеленского Банковая.

Президент отметил прагматичность своих взглядов и реалистическую оценку ситуации, сложившуюся из-за достройки Россией геополитического проекта «Северный поток-2». Зеленский также заявил, что спокойно относится к визиту Меркель в Россию перед приездом в Украину. Он считает, что немецкий канцлер пытается поддерживать отношения с Москвой «во избежание сюрпризов во время выборов в Бундестаг» осенью, на которые может повлиять Кремль. Кроме этого, Зеленский считает политику Меркель по отношению к РФ мягкой.

Она пытается поддерживать отношения с Москвой. Это можно назвать прагматическим подходом. И она хочет избежать того, чтобы во время выборов в Бундестаг 26 сентября не было каких-то сюрпризов. Россия, как и раньше, имеет влияние… Канцлер продвигает деликатный путь балансирования. Как по мне, это слишком мягко, — подытожил Зеленский.

Напомним, Меркель 20 августа посетит Россию с официальным визитом. После этого она приедет в Киев 22 августа на встречу с президентом Украины. Ранее у Зеленского сообщили, что основными вопросами их переговоров будут: ситуация с безопасностью на Востоке Украины, запуск «Северного потока-2» и двусторонние отношения.