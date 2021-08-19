20 серпня святкують Всесвітній день лінощівhttps://racurs.ua/ua/n159028-20-serpnya-svyatkuut-vsesvitniy-den-linoschiv.htmlРакурс
20 серпня у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни вшановують пам’ять преподобного Пімена та мученика Марина. За народним календарем 20 серпня — день остаточного прощання з літом і зустрічі осені. На знак цього прощання в давнину пекли солодкі пироги з малиною, адже сьогодні закінчувався збір її врожаю.
20 серпня — 232-й день року (233-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 133 дні.
Всесвітній день ліні
Одним із незвичайних неофіційних свят є Всесвітній день лінощів, який припадає на 20 серпня. Головною особливістю святкування Дня лінощів є байдикування «від душі». Вважається, що День лінощів зародився у промисловому центрі та густонаселеному місті Колумбії.
Іменини 20 серпня
День ангела сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій.
Церковне свято 20 серпня
Православна церква у цей день вшановує двох святих — преподобного Пімена та мученика Марина.
Пімен Багатохворобливий народився в XI столітті, з дитинства був слабкою дитиною. Він палко благав батька і матір віднести його до Києво-Печерського монастиря. Згодом він прийняв чернечий постриг. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією. Ім’я другого святого, якого шанували на Русі цього дня, — мученик Марин, що жив за часів римських імператорів Валеріана і Галлієна.
Прикмети на 20 серпня
Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною;
Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір — буде дощ;
Павук залишає павутину і ховається в укриття — до погіршення погоди;
Сон з 19 на 20 серпня віщий.
Що не можна робити 20 серпня
Не приймайте поспішні рішення;
Не сумуйте і женіть від себе геть сумні думки;
Не гуляйте поночі;
Не лякайте лелек;
Не давайте гроші в борг;
Не сваріться, в особливо з близькими людьми та родичами.