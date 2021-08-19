20 серпня святкують Всесвітній день лінощів

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Ракурс

20 серпня у світі відзначають День ліні та День москітів, а віряни вшановують пам’ять преподобного Пімена та мученика Марина. За народним календарем 20 серпня — день остаточного прощання з літом і зустрічі осені. На знак цього прощання в давнину пекли солодкі пироги з малиною, адже сьогодні закінчувався збір її врожаю.

20 серпня — 232-й день року (233-й у високосні роки) у григоріанському календарі. До кінця року залишається 133 дні.

Всесвітній день ліні

Одним із незвичайних неофіційних свят є Всесвітній день лінощів, який припадає на 20 серпня. Головною особливістю святкування Дня лінощів є байдикування «від душі». Вважається, що День лінощів зародився у промисловому центрі та густонаселеному місті Колумбії.

Іменини 20 серпня

День ангела сьогодні святкують: Олександр, Олексій, Антоній, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій.

Церковне свято 20 серпня

Православна церква у цей день вшановує двох святих — преподобного Пімена та мученика Марина.

Пімен Багатохворобливий народився в XI столітті, з дитинства був слабкою дитиною. Він палко благав батька і матір віднести його до Києво-Печерського монастиря. Згодом він прийняв чернечий постриг. За три дні до смерті Пімен видужав і попрощався з усією братією. Ім’я другого святого, якого шанували на Русі цього дня, — мученик Марин, що жив за часів римських імператорів Валеріана і Галлієна.

Прикмети на 20 серпня

Якщо лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною;

Якщо при сході сонця зоря забарвилася в червоний колір — буде дощ;

Павук залишає павутину і ховається в укриття — до погіршення погоди;

Сон з 19 на 20 серпня віщий.

Що не можна робити 20 серпня