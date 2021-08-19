20 августа празднуют Всемирный день лени

https://racurs.ua/n159028-20-avgusta-prazdnuut-vsemirnyy-den-leni.html

Ракурс

20 августа в мире отмечают День лени и День москитов, а верующие чтят память преподобного Пимена и мученика Марина. В народном календаре 20 августа — день окончательного прощания с летом и встречи осени. В знак этого прощания в древности пекли сладкие пироги с малиной, ведь сегодня заканчивался сбор ее урожая.

20 августа — 232-й день года (233-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 133 дня.

Всемирный день лени

Одним из необычных неофициальных праздников является Всемирный день лени, который приходится на 20 августа. Главной особенностью празднования Дня лени является ничегонеделание «от души». Считается, что День лени зародился в промышленном центре и густонаселенном городе Колумбии.

Именины 20 августа

День ангела сегодня празднуют: Александр, Алексей, Антоний, Афанасий, Василий, Дмитрий, Митрофан, Михаил, Петр, Феодосий.

Церковный праздник 20 августа

Православная церковь в этот день чтит двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.

Пимен Многоболезненный родился в XI веке, с детства был слабым ребенком. Он горячо просил отца и мать отнести его в Киево-Печерский монастырь. Впоследствии он принял монашеский постриг. За три дня до смерти Пимен выздоровел и попрощался со всей братией. Имя второго святого, которого почитали на Руси в этот день, — мученик Марин, живший во времена римских императоров Валериана и Галлиена.

Приметы на 20 августа

Если аисты готовятся к вылету — осень будет холодной;

Если при восходе солнца заря окрасилась в красный цвет — будет дождь;

Паук оставляет паутину и прячется в укрытие — к ухудшению погоды;

Сон с 19 на 20 августа вещий.

Что нельзя делать 20 августа