Топ-10 предпочтений пользователей соцсети раскрыл Фейсбук

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Ракурс

Компания Фейсбук (Facebook) обнародовала данные о наиболее популярной информации среди пользователей социальной сети по результатам второго квартала 2021 года. Таким образом соцсеть стремится опровергнуть упреки в том, что ленту новостей Фейсбук якобы заполонили сообщения с пропагандой ультраправых идей.

Данные из отчета Facebook, которые охватывают статистику американских пользователей за апрель-июнь, приводит издание The Verge.

Наиболее популярным сообщением оказалась картинка-ребус, в которой надо найти зашифрованные слова и написать первые три. Этот ребус, по данным Facebook, посмотрели более 80,6 млн раз и лайкнули свыше миллиона пользователей.

Второе по популярности сообщение — флешмоб-просьба к пользователям возрастом 30+ лет, которые молодо выглядят, опубликовать свое фото. В пятерку самых популярных также попали посты-вопросы: «Что вы никогда не съедите, какими бы голодными не были?» и «Пожалуйста, помогите решить: можно ли класть сахар в вермишель?». Восьмое место занимает смешной вопрос: «Если бы ваше влагалище или пенис назвали в честь героя сериала, кино или телешоу, кто бы это был?».

В топ-20 самых популярных сообщений попало только один политический пост — заявление президента США Джо Байдена: «Прошло 100 лет — и в Америку возвращается порядок».

По данным Фейсбук, чаще всего пользователи соцсети распространяли контент YouTube, Amazon и Детского фонда ООН, GoFundMe, TikTok и Twitter. Больше всего переходов пришлось на сторонние сайты, которые касались малоизвестного американского футбольного клуба, продавца экстракта каннабиса, христианской ткацкой фирмы и местной радиостанции в штате Вирджиния.