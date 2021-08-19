Топ-10 зацікавлень користувачів соцмережі розкрив Фейсбук

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Компанія Фейсбук (Facebook) оприлюднила дані про найбільш популярну інформацію серед користувачів соціальної мережі за результатами другого кварталу 2021 року. Таким чином соцмережа прагне спростувати закиди про те, що стрічку новин Фейсбук нібито заполонили дописи з пропагандою ультраправих ідей.

Дані зі звіту Facebook, які охоплюють статистику щодо американських користувачів за квітень-червень, наводить видання The Verge.

Найбільш популярним дописом виявилася картинка-ребус, у якій треба відшукати зашифровані слова й написати перші три. Цей ребус, за даними Facebook, переглянули понад 80,6 млн разів і вподобали понад мільйон користувачів.

Другий за популярністю допис — флешмоб-прохання до користувачів віком 30+ років, які мають молодий вигляд, опублікувати своє фото. До п’ятірки найпопулярніших також потрапили дописи-запитання: «Що ви ніколи не з’їсте, якими б голодними не були?» і «Будь ласка, допоможіть вирішити: чи можна класти цукор у вермішель?». Восьме місце займає кумедне запитання: «Якщо б вашу піхву або пеніс назвали на честь героя серіалу, кіно або телешоу, хто б це був?».

До топ-20 найпопулярніших повідомлень потрапив лише один політичний допис — заява президента США Джо Байдена: «Минуло 100 років — і в Америку повертається лад».

За даними Фейсбук, найчастіше користувачі соцмережі поширювали контент YouTube, Amazon і Дитячого фонду ООН, GoFundMe, TikTok і Twitter. Найбільше переходів припало на сторонні сайти, які стосувалися маловідомого американського футбольного клубу, продавця екстракту канабісу, християнської ткацької фірми та місцевої радіостанції у штаті Вірджинія.