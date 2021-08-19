Погода на 20 августа - вместо жары в Украину придут грозы

https://racurs.ua/n159019-pogoda-na-20-avgusta-vmesto-jary-v-ukrainu-pridut-grozy-karta.html

Ракурс

Погода 20 августа в Украине будет облачной с небольшим количеством осадков в отдельных регионах. Дожди, ливни и грозы, местами с градом, накроют восточные и часть южных областей. Температура будет комфортной — не выше 27 °C, за исключением отдельных районов на юго-востоке, где столбики термометров прогреются до +30°С.

В пятницу, 20 августа, в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях — грозы, днем местами град и шквалы 15−20 м/с (первый уровень опасности, желтый), — предупреждают в Укргидрометцентре.

Осадки в западных областях маловероятны, однако небо будет облачным. Воздух прогреется до +23−25°С.

Погода в северных областях будет сухой и теплой. Часть южных регионов окажется в плену дождей.

Погода в Киеве 20 августа будет ясной утром и облачной в течение дня. Осадков в столице не предвидится. Воздух прогреется до +27°С.

Погода во Львове ожидается солнечная, столбик термометра будет показывать +23−25°С.

Погода в Днепре прогнозируется дождливой, но теплой. Температура воздуха составит +26−28°С.

Погода в Харькове будет жаркой и штормовой. Там синоптики прогнозируют ливни и порывы ветра. Воздух прогреется до +28−30°С.

Геомагнитная обстановка в Украине будет спокойной, возможны небольшие возмущения.